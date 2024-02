La Cgil all’attacco | Più manifatturiero e agroalimentare Ma con più donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Leggendo i tanti dati negativi messi in fila da Università di Pisa, Milano e Politecnico di Milano si corre il rischio di cedere al pessimismo cosmico". Inizia così Monica Pagni, segretaria provinciale dellacommentando la ricerca commissionata dalla Provincia. "Disaggregando i dati, qualcosa di positivo possiamo già vederlo. Ad esempio, partendo dagli indici demografici vediamo realtà come Castel del Piano e Scarlino che non se la passano affatto male – aggiunge la Pagni –. Nel comune amiatino spicca l’evidenza che i migranti integrati rappresentano oggettivamente un valore aggiunto; a Scarlino, dove c’è l’unico grande polodella provincia, ci sono invece redditi più alti della media provinciale. Conseguenza della presenza didi qualità che attraverso il lavoro buono che garantisce e porta ...