La cena a Villa Castelletti per gli alluvionati | parata di vip e tanta solidarietà

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Signa (Firenze), 21 febbraio 2024 – Oltre 450 partecipanti, una serata partecipatissima nel ricordo di chi non c'è più e caratterizzata dallo slancio di concretaa favore delle popolazioni alluvionate della Toscana. E' stato un grande successo il Galà del Cuore andato in snella location da fiaba dia Signa, dimora quattrocentesca medicea messa gratuitamente a disposizione dalla proprietà (la famiglia Allegri) per un evento organizzato dalla onlus di Paolo Brosio Olimpiadi del cuore e dalla Misericordia di Campi Bisenzio. Una serata dove commozione,ma anche grandi momenti di musica e spettacolo si sono fusi di fronte a una platea composta da personaggi dell'imprenditoria toscana. A quattro mesi dalla drammatica alluvione che ha colpito un po' tutta la ...