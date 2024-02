La caduta del coprifinestra all' obitorio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo 250 anni è saltato giù un 'antone'dell'. C'è un'unica grande finestra che fa entrare il sole. Viene oscurata per decoro con degli antoni di legno, molto belli e pesanti 100kg. Ieri il gancio ha ceduto, l'antone è precipitato nel laghetto obitoriale. Ha centrato in pieno la barchetta del romanticismo, in quel momento condotta solo dal cretino che la governa. La barca è giustamente affondata. Lo scemo è rimasto incolume e ha raggiunto la riva a piedi: l'acqua del laghetto è alta 95cm. Alcuni dalla riva hanno preso un remo e lo hanno percosso. Lui ha reagito sparando. Ha sbagliato. La barca era del comune, ma si è dimostrata marcia. Ma non è vero, qualsiasi natante se riceve sul pavimento un antone verticale di un quintale sfonda. Alcune ragazze dallo spavento si sono innamorate (dispiace dirlo).