La Bundesliga cede alle proteste degli ultrà | nessun nuovo investitore | perdite per 1 miliardo di euro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Federcalcio tedesca non ha concluso l'accordo commerciale con nuovi investitori pronti a rivedere i calendari dellain mase a esclusive esigenze TV e commerciali. Ledei tifosi nelle ultime settimane, che hanno causato diverse interruzioni di gare, hanno avuto la meglio: "Di fronte a queste situazioni, non c'era possibilità per proseguire".

Mourinho torna in panchina, ma non in Serie A: è fatta: Cacciato dalla Roma, Josè Mourinho è pronto a tornare in panchina con una soluzione decisamente a sorpresa. Non in Serie A e nemmeno in Arabia, ma in Bundesliga. Secondo la Bild ...

Bundesliga: il Bayern cede al Bochum, Leverkusen a +8: I bavaresi perdono 3-2 e si allontanano dalla vetta, Tuchel sempre più a rischio. Altra protesta dei tifosi contro la Federazione ...