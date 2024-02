Kouamé è stato ricoverato per aver contratto la malaria

Fiorentina | Kouamé ha la malaria Ecco quando potrebbe rientrare|Serie A

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Vincenzo Italiano dovrà continuare a fare a meno di Christian. L'attaccante 26enne, rientrato dalla Coppa d'Africa vinta con la sua Costa d'Avorio, ha accusato febbre e un malessere generale nella notte e al mattino "èsottoposto al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo", ha fatto sapere la Fiorentina in una nota. Il calciatore èper le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Seduta di allenamento fra riscaldamento fisico-atletico in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche, con effettuazione anche di alcune partitelle a ranghi miste su campo ridotto, per la Fiorentina, tornata al lavoro dopo due giorni di riposo. Oltre aper la, assente ...