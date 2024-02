Koopmeiners-Juventus Ma l’Atalanta non svende

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Da maggio scatterà l’assalto a Teun, il gioiello atalantino più desiderato dagli altri club. Per l’olandese classe 1998, otto gol in questa prima metà di stagione, sono attese offerte da capogiro, probabilmente superiori ai 60 milioni. Cifre per pochi: i soliti top club britannici, le corazzate stile Bayern o PSG. E poi la. Che vorrebbe il “tuttocampista“ orange per la prossima stagione, con la prospettiva del ritorno in Champions League. Non c’è stata nessuna trattativa nel mercato di gennaio perchénon aveva alcuna intenzione di cedere nessuno dei suoi gioielli. E anche in estate il club bergamasco non ha in programma di vendere gli elementi migliori. La Dea ha i bilanci in attivo, avrà il solito tesoretto in arrivo da operazioni minori (Gollini, Okoli, Piccoli, Cambiaghi…), e nel caso di ritorno ...