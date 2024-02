Klopp | l’agente conferma | “Bayern? Per un anno non allenerà”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Jurgencontinua a trascinare il Liverpool e la squadra è in corsa per obiettivi importanti, soprattutto in Premier League. Il tecnico hato l’addio ai Reds al termine della stagione e l’annuncio ha alimentato le voci sul mercato delle panchine. “Jurgennonnessun club e nessuna selezione nazionale per un, dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà”. Sono le dichiarazioni a Sky Sport Deutschland, deldel tecnico del Liverpool, Mark Kosicke.del tecnico ha messo le cose in chiaro dopo le ultime voci di accostamento alla panchina delMonaco dopo la notizia ufficiale della separazione con Tuchel dalla prossima stagione.

