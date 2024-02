(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Kimè finita ancora una volta al centro delle polemiche, il motivo? Ha messo inuna delle sue borse dia un prezzo da capogiro, peccato solo che non sia "in buone condizioni" come indicato nella descrizione.

Kim Kardashian, è polemica per la borsa di lusso usata messa in vendita a quasi 70mila euro: Sono lontani i tempi in cui Kim Kardashian veniva definita una semplice star dei social, oggi è una vera e propria imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Calca i red carpet ...

Putin regala a Kim Jong-un una limousine extralusso per la sua collezione. «Relazioni speciali tra i due leader»: Una stretta di mano virtuale, a distanza, tra il leader russo Vladimir Putin e il suo omologo nordcoreano, Kim Jong-un per rendere meno isolati due Paesi che in questo momento, sulla scena ...

Proteggere la propria incolumità e i milioni spesi dalle star: Una delle più clamorose rapine ai danni di una celebrità è avvenuta nel 2016, quando Kim Kardashian è stata minacciata con una pistola nella sua camera d'albergo a Parigi. Ora spende più di 100.000 ...