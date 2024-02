Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Anche seè convalescente, si sta occupando delle questioni familiari più stringenti, come l’educazione dei figli, in particolare di George, mentre William è sempre più impegnato con la Corona. Il Principe delè in missione per contrastare l’antisemitismo e ha lanciato un appello affinché cessino i combattimenti nella striscia di Gaza.e la nuova scuola di Georgenon si mostra in pubblico da Natale. L’operazione all’addome che ha subito lo scorso 16 gennaio la terrà lontana da impegni di lavoro ed eventi almeno fino a dopo Pasqua. Sulle suedi salute si sa poco, anzi nello specifico non si sa nulla, se non che l’intervento chirurgico è andato bene, anche grazie all’assistenza di due ...