Karate Cadetti Cojocaru dell’Asd Shinan Karate Kai conquista l’argento

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Medaglia d’argento e qualificazione alla finale nazionale al Campionato italianoFijlkam, in programma il 2-3 marzo al Palapellicone di Ostia Lido, per l’atletaKai, Daniel. Ilka si è messo in mostra nel Kumite (combattimento)-57 kg alla fase di qualificazione regionale Fijlkam per il Campionato italiano2024, domenica scorsa al palasport di Ponte Buggianese (Pistoia). Un livello agonistico molto elevato e una folta presenza nelle varie categorie ha caratterizzato la manifestazione: nella sola categoria kumite -57 kg erano presenti ben 15 atleti.