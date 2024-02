Kane | maledizione sfatata | ha fatto vincere 58mila euro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024): almeno haqualcuno il centravanti inglese del Bayern Monaco. Ecco quello che è successo Nel corso della sua carriera, ricca di gol e che ha regalato moltissime emozioni ai tifosi del Tottenham, il più prolifico attaccante della nazionale inglese,, non ha mai vinto nulla. Sì, incredibile, ma è proprio così. In quattordici anni di calcio non ha alzato un trofeo.(Lapresse) – Ilveggente.itEd è per questo che probabilmente la scorsa estate ha deciso di trasferirsi al Bayern Monaco. Almeno, nella sua testa, era sicuro che il campionato dopo undici anni di fila di trionfi bavaresi lo avrebbe portato a casa. Ma a metà febbraio la sua squadra si trova con otto punti di svantaggio rispetto al Leverkusen e inoltre deve ribaltare ...

Il Bayern Monaco è in crisi, Bayer Leverkusen pronto a scrivere la storia: In quel caso continuerebbe la maledizione per Harry Kane. Aveva lasciato il Tottenham per vincere il suo primo trofeo in carriera ma nonostante la sua strepitosa annata potrebbe continuare a non ...

Bayern Monaco, Berbatov attacca Kane: "Sta segnando tanto, ma i trofei...": Dimitar Berbatov non ha lasciato scampo ad Harry Kane. L'ex attaccante del Manchester United, dopo la sconfitta del Bayern Monaco contro il Leverkusen e quella contro la Lazio, ...

La stampa mondiale disintegra Monaco dopo la bancarotta di Roma: Home pageGli sportcalciostava in piedi: 16 febbraio 2024, 6:40da: Korbiniano KutneyInsisteDivideIl Bayern rischia l'esclusione dalla Champions League ...