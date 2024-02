Juventus | Weah in discussione | il ruolo | il mercato e il fattore Stati Uniti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Timothyse l'immaginava forse diversa la sua prima stagione alla. Arrivato dal Lille per 12 milioni di euro come unico acquisto...

Mancano poche ore alla fine del mercato che alle 20 di giovedì 1° febbraio chiuderà i battenti per questa sessione invernale.... (calciomercato)

George Weah , ex attaccante del Milan , ha fatto visita alla Continassa , centro di allenamento della Juventus (pianetamilan)

La Juventus si allena davanti ai tifosi: La Juventus, tramite X, ha condiviso il video che ritrae i bianconeri al lavoro alla Continassa davanti ai tifosi juventini: "L'allenamento dei Bianconeri di fronte ai tifosi, in vista ...

Juventus, è Cambiaso-mania: il Real Madrid ci pensa davvero, Allegri lo mette nel tridente: è arrivato come ultima scelta per la corsia sinistra del 3-5-2, messo sotto esame per capire se poter giocare anche sulla fascia di destra. Partendo sempre dietro.

Juventus-Frosinone: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...