Juventus su Carnesecchi | il portiere si affida a Lucci | cosa cambia sul mercato | la valutazione dell'Atalanta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tra i segreti di un’che vola in classifica e sogna di tornare in Champions League c’è sicuramente Marco....

Carnesecchi, Juve e Roma sono interessate: Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 dell'Atalanta, già nel giro della nazionale azzurra, sarebbe finito nel mirino di Juventus e Roma: come sottolinea "Calciomercato.com", il cambio di agente ...

Juventus, non solo Carnesecchi e Koopmeiners: si valuterebbe anche l'acquisto di Ederson: La Juventus nelle prossime settimane potrebbe incontrare Szczesny ... La società bianconera starebbe già lavorando a nomi per il dopo Szczesny, uno dei preferiti è Marco Carnesecchi, che in questa ...

Koopmeiners-Juventus. Ma l’Atalanta non svende: Attese offerte oltre i 60 milioni per l’olandese che piace in Premier e non solo. I bianconeri pensano a una maxi operazione: coinvolti Carnesecchi e Soulè. .