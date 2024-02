Juventus | è Cambiaso-mania | il Real Madrid ci pensa davvero | Allegri lo mette nel tridente

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È arrivato come ultima scelta per la corsia sinistra del 3-5-2, messo sotto esame per capire se poter giocare anche sulla fascia di destra....

Cambiaso attaccante, Chiesa incerottato. E la nuova Juve si sfida: Allenamento sotto gli occhi della dirigenza e di molti tifosi bianconeri. Allegri ha provato il tridente con l'apporto offensivo del numero 27 ...

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone: La Juve per ripartire dopo i k.o. contro Inter, Udinese e il pari in trasferta col Verona, il Frosinone per espugnare un campo sulla carta proibitivo. Allegri sfida Di Francesco questo weekend nella g ...

Juventus-Frosinone: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico: Allegri vuole dimenticare il pari amaro col Verona: la Juve in questo momento della stagione non vuole più commettere passi falsi, specialmente in chiave secondo posto (al momento non blindato data la ...