Juventus | allenamento a porte aperte | 600 tifosi alla Continassa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lasi è allenata a, che ha ospitato circa 600invitati dal club per assistereseduta odierna. La squadra di Massimiliano Allegri sta preparando la sfida di domenica alle 12.30, quando il Frosinone si presenterà allo Stadium: Vlahovic e compagni cercheranno di tornare a una vittoria che manca da quattro turni.seduta odierna non hanno partecipato gli infortunati Perin, Danilo, De Sciglio e Kean, inoltre non si è visto Alex Sandro. Per domenica rientrerà Bremer, che ha appena scontato un turno di squalifica per somma di ammonizioni. SportFace.

Allenamento Juve, cresce l’intesa tra Alcaraz, Chiesa e Vlahovic: La Juve sta svolgendo la partitella classica di fine allenamento e si stanno vedendo cose molto interessanti. In particolare cresce l’intesa tra Carlos Alcaraz e Federico Chiesa. Infatti, dopo un ...

TJ - Allenamento in corso. Presenti 600 tifosi. Ci sono anche Giuntoli, Manna e Scanavino: 11:46 - PRESENTE LA DIRIGENZA- All'allenamento della Juventus sono presenti anche i dirigenti bianconeri. A bordo campo ci sono Giuntoli, Manna e Scanavino. 11:45 - PRESENTI 600 TIFOSI - Sugli spalti ...

TJ - Tra poco Juve in campo per l’allenamento aperto a media e tifosi: 11:31 - TRA POCO JUVE IN CAMPO - Tra poco la Juventus sarà in campo per allenarsi in vista del match contro il Frosinone. La seduta di oggi sarà a porte aperte e TuttoJuve.com è presente e vi ...