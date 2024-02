Juventus | Allegri ora cambia | alla Continassa in scena prove di tridente | ma fra i 'titolari' non c'è Yildiz

Sono bastate quattro partite per cambiare il racconto di un'intera stagione in casa Juventus e trasformare quello che per quasi tutti era... (calciomercato)

Tuchel lascia il Bayern a fine stagione: esodo allenatori continua: Nelle prossime settimane potrebbero arrivare news anche dall'Italia, con le situazioni di Juventus e Milan da monitorare e con il destino di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli da definire. All'opera ...

La Juve si allena a porte aperte, 600 tifosi alla Continassa: La Juventus si è allenata a porte aperte, la Continassa ha ospitato circa 600 tifosi invitati dal club per assistere alla seduta odierna. La squadra di Massimiliano Allegri sta preparando la sfida di ...

TJ - Allenamento in corso. Provata la difesa a 4. Assenti Perin, Kean e Danilo. Presenti 600 tifosi. Ci sono anche Giuntoli, Manna e Scanavino: 12:10 PARTITELLA IN CORSO - È cominciata la partitella e in questi istanti Allegri sta provando la difesa a 4. 11:55 - ASSENTI KEAN E DANILO - Non sono in campo Danilo, Perin e Kean. In gruppo sono ...