Juvemania | Allegri e il discorso del re che non carica nessuno Puntare al 2° posto è scontato e banale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alla quarta partita consecutiva non vinta, alla Continassa è arrivato il momento del. Non del Re, ma di. Quello motivazionale,...

La Juventus a Lecce potrebbe superare l'Inter al primo posto in classifica, ma domenica sera allo stadio Via del Mare non sarà semplice.... (calciomercato)

Chiesa Buono solo a partita in corso | Allegri, la spiegazione delle scelte di Verona: “Dall’inizio meglio Yildiz”: Il mister bianconero spiega le sue scelte nel match contro il Verona: “Yildiz più funzionale dall’inizio, Chiesa a gara in corso” La Juventus di Massimiliano Allegri ha subito una brusca frenata nelle ...

Juvemania: squadra debole e disintegrata, non segue Allegri o lui non è capace di svegliarla: Sempre lo stesso copione, da 4 partite. La Juventus non c`è più: dopo quel gol di Baldanzi con l`Empoli, la squadra si è disintegrata. Tutto ciò che di buono.

Juvemania: Allegri dipende dai risultati, ma Coppa Italia e 2° posto basteranno per il rinnovo Pirlo docet: Juvemania: Allegri dipende dai risultati, ma Coppa Italia e 2° posto basteranno per il rinnovo Pirlo docet Marcello Chirico Le 405 panchine in bianconere di Allegri sono l'occasione per ritornare a p ...