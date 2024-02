Juve | un ex è sicuro | 'Nessuno meglio di Allegri | trovarne uno migliore è difficile'

Bergomi sicuro: «Morata è diventato un giocatore vero, l’Inter lo voleva»: Bergomi sicuro: «Morata è diventato un giocatore vero, l’Inter lo voleva». Le parole sull’ex attaccante della Juve Bergomi a Sky Sport ha fatto una rivelazione su Morata durante la telecronaca della p ...

Crisi Juventus, Marchionni: “Allegri non si discute. Questo club deve tornare a lottare per scudetto e Champions League”: Momento complicato in casa Juventus. Dopo la partita con l’Empoli i bianconeri sono andati in crisi: come dice mister Allegri questa squadra sta subendo il contraccolpo “Se lo dice l’allenatore sarà ...

Juventus, il ritorno di Zidane prende corpo: “In bianconero anche a piedi”: Tornerebbe ad allenare solo per andare a sedersi sulla panchina della Francia, del Bayern o della Juventus. Sicuramente non vuole andare in Inghilterra. Se i dirigenti del Bayern vogliono prenderlo ...