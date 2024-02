Juve Quaresime e sospetti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’uscita di scena di Andrea Agnelli ha rimesso il club sotto il controllo di John Elkann e dei suoi uomini. Ma pesano i costi di campagne acquisti spericolate e gli accertamenti Consob. Con un debito che fa ancora paura, almeno quanto la nuova inchiesta di Torino. Per lantus la Quaresima quest’anno è arrivata in anticipo. In poco più di una settimana, tra domenica 4 e lunedì 12 febbraio, sono piovute due sconfitte con Inter e Udinese, che hanno sancito il probabile addio ai sogni scudetto, e lo shock dell’inchiesta penale per il suo proprietario John Elkann e per il presidente, Gianluca Ferrero. Ovvero, gli uomini della svolta dopo la discussa gestione di Andrea Agnelli. L’ultima indagine della Procura di Torino non ha nulla a che fare con la quotidianità del club bianconero, ma per un complicato gioco di incastri e catene azionarie può rimettere in discussione ...