Juve | Giuntoli con la calcolatrice per provare a prendere Koopmeiners

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Torino, 21 febbraio 2024 – Un chiodo fisso: Teun. Lavuole ricostruire un ciclo vincente ripartendo dal mediano olandese ora all’Atalanta. La notizia è nota, già ampiamente trattata, ma il direttore Cristianosta cercando di imbastire un piano economico credibile per l’assalto. Difficile fare una operazione così tanto onerosa senza fare affidamento a un paio di plusvalenze, ma a dare una mano ai bilanci bianconeri dovrebbe esserci anche il ritorno in Champions, in una competizione rinnovata da 36 squadre in un girone unico e che prevede 20 milioni di euro di parte fissa per la partecipazione, 2 milioni di euro per ogni vittorie e 900 mila per ogni pareggio, senza dimenticare altri 11 milioni in caso di qualificazione agli ottavi, altri 25 in caso di quarti fino a 50 milioni in più in caso di successo. Insomma, ...