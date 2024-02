Jurassic World 4 | sarà il regista di Rogue One Gareth Edwards a dirigere il film

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo il rapido arrivo e abbandono di David Leitch, i produttori di4 hanno accelerato le ricerche per trovare ilgiusto a cui affidare il sequel. Nessun pericolo per i dinosauri di4. Dopo il rapido ingaggio e l'altrettanto rapida uscita di scena di David Leitch, lo studio ha deciso di scommettere suldiOne. Il cineasta è entrato in trattative con Universal peril nuovo capitolo della saha giurassica che dovrebbe arrivare nei cinema nel luglio 2025. Universal e Amblin Partners di Steven Spielberg stanno agendo rapidamente per far entrare in produzione al più presto la nuova avventura che non vedrà il ritorno dei protagonisti della trilogia ...

