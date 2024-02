Julian Assange | il processo a Londra si chiude senza un verdetto | attesa a giorni la decisione sull’estradizione negli Usa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si è conclusa con un nulla di fatto, almeno per ora, l’udienzaStati Uniti didavanti all’Alta Corte di. In questii giudici inglesi sono stati chiamati a esprimersi sul ricorso presentato dagli avvocati del giornalista australiano e fondatore di WikiLeaks. Il caso di, detenuto da cinque anni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, a, è diventato uno dei più dibattuti a livello internazionale.Stati Uniti, il fondatore di WikiLeaks è imputato per la pubblicazione di circa 700mila documenti secretati, relativi ad attività militari e diplomatiche condotti dagli Usa all’estero. Qualora fosse condannato, rischia fino a 175 anni di ...

