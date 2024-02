Jazz a Bologna | le chitarre di Mike Dawes e Scott Henderson | l’ugola di Sandy Patton

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Liveclubbing da primi della classe, produzioni originali resident di mini orchestre in Cantina Bentivoglio, chitarristi tra i migliori al mondo tra acustica ed elettrica al Bravo Caffè, una chanteuse che rammenta le “divas” del passato al Camera& Music club. Stasera (mercoledì, ore 21.45) in Cantina Bentivoglio le luci si accendono sull’Emiliano Pintori's Organic, produzione originale della cave di via Mascarella. Un sestetto che ricalca le formazioni in voga tra la fine degli anni ‘60 e ‘70 composte dal classico organ trio (organo, chitarra, batteria), due fiati e l’aggiunta delle percussioni. Con il leader all'organo, ai fiati due giovani talenti: Cosimo Boni, trombettista e Matteo Diego Scarcella, tra i pochi specialisti del flauto oltre al sax tenore. La ritmica è composta da Marco Bovi e Adam Pache, con Danilo Mineo, percussionista. Musicisti che si ...