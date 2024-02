Jalisse | il nuovo singolo è Il paradiso è qui | in finale a Una voce per San Marino 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilè qui è ildei, con cui il duo è ina Unaper Sanper provare a staccare il pass per l’Eurovision Song ContestDopo il ritorno come ospiti al Festival di Sanremo, i, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, portano la loro musica e il loroinedito, Ilè qui, scritto appositamente, a Unaper Sandove si svolgeranno le selezioni per l’Eurovision Song Contest in programma il prossimo 24 febbraio. Ihanno accettato con entusiasmo la sfida che potrebbe riportarli all’Eurovision Song Contest dove a Dublino nel 1997, dopo la vittoria del ...