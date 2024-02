Jacobelli | “Calzona la carta della disperazione di De Laurentiis”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Analisi critica di Xaviersulla scelta die la sfida del Napoli in Champions League contro il Barcellona. Nel corso di una recente intervista radiofonica, il noto commentatore sportivo Xavierha analizzato il prossimo confrontosquadra partenopea contro il Barcellona nella gara di andata di Champions League., sempre schietto e diretto, ha definito la scelta di Francescocome “una” da parte del presidente De, al suo debutto come allenatore azzurro, si troverà di fronte a una sfida impegnativa contro il Barcellona, nonostante non sia al meglio delle sue performance degli anni passati. ...

Pallanuoto: "Licei in vasca", primo torneo per studenti delle scuole napoletane, presentazione giovedì 22 febbraio con l'Ass. Ferrante: Si terrà giovedì 22 febbraio p.v., con inizio alle ore 12,00, nella piscina Scandone, la conferenza stampa di presentazione di “Licei in vasca”, primo torneo di pallanuoto per studenti delle scuole ...

Jacobelli a "TMW RADIO": "Conte al Bayern Credo che non abbia ancora scelto": Intervenuto a "TMW Radio", Xavier Jacobelli si sofferma, tra gli altri argomenti, sull'ipotesi Antonio Conte nuovo allenatore del Bayern a partire da luglio: "Conte al Bayern Ci sarà un mercato di ...