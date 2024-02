Italia’s Got Talent | la nuova stagione dopo Disney+ su TV8

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A volte ritornano. Così,essersi aggiudicato in esclusiva i diritti per la messa in onda sulla propria piattaforma,ha deciso di cedere a TV8 la possibilità di trasmettere in chiaroGot2023, che quindi va in onda da questa sera, mercoledì 21 febbraio 2024, alle 21:30. Tutta l’edizione (la tredicesima) è già disponibile in streaming, ma per chi non fosse abbonato alla piattaforma di Topolino c’è la possibilità di scoprire i nuovii selezioni dalla produzione del programma anche in chiaro. Tv8, quindi, torna a mandare in onda ilshow, di cui ha già trasmesso le sei edizioni precedenti, diventando un appuntamento fisso del proprio palinsesto. Un appuntamento fisso, ma con numerose novità. A cominciare dai giudici: degli storici restano solo Frank ...