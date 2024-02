Italia | restrizioni temporanee a Milano per inquinamento dell’aria 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 feb – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 20 febbraio 2024 dal tetto del Duomo, mostra una veduta di, in. Ieri sono state applicatenel nord, in particolare nella regione Lombardia, in risposta al persistere di alti livelli diatmosferico. (Xin) Agenzia Xinhua