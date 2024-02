IT Wallet | a che punto siamo?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La transizione digitale è iniziata e i cambiamenti che è destinata a produrre anche nel nostro quotidiano sono ormai alle porte. Parliamo, in particolare, dell’IT, una sorta di “contenitore” digitale dove potremo trovare, in un futuro non troppo lontano, tutti i documenti di cui abbiamo bisogno per essere identificati e per usufruire di servizi essenziali, Spid, compreso, che, per il momento non va in pensione. Quello che accadrà da qui a giugno è fondamentale, perché è proprio in questi mesi del 2024 che si deciderà il futuro di questo innovativo strumento, il primo del genere in Europa. Ma di cosa si tratta, nello specifico? La rivoluzione del digitale: cosa sta cambiando I progressi tecnologici hanno ridisegnato da tempo il nostro quotidiano. Internet ci ha permesso di comunicare in tempo reale con persone fisicamente molto distanti, acquistare ...