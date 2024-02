Istruttore contabile a tempo determinato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Comune di Tribogna, in provincia di Genova, ha indetto un avviso di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione amediante contratto di formazione e lavoro di un posto dipart-time orizzontale (30 ore settimanali) comparto regione autonomie locali da inserire nel "servizio finanziario e tributi del comune di Tribogna. Fra i requisiti generali e specifici richiesti, età non superiore ai 32 anni compiuti, diploma di scuola superiore. La domanda, redatta in carta semplice, corredata dalla fotocopia della carta d’identità dovrà essere indirizzata a Comune Di Tribogna – Piazza Nando Soracco 61 – 16030 Tribogna (GE), da presentarsi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] , direttamente all’Ufficio protocollo o a mezzo raccomandata con ricevuta ...