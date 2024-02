Israele | Gantz | primi segnali su ostaggi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 20.32 "Segni promettenti" indicano che "c'è la possibilità di far avanzare un nuovo accordo per la liberazione degli". Così il ministro del Gabinetto di guerra israeliano Benny. "Non lasceremo intentata alcuna possibilità per riportarli a casa. Nessuna pietra resterà non rovesciata nello sforzo di riportare chi è stato rapito il 7 ottobre.In corso tentativi.non smetterà di cercare una strada",riferendosi anche alle parole del ministro delle Finanze Smotrich che ha detto: liberazionenon è priorità.