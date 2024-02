Iscrizioni | il de’ Liguori premiato per l’offerta formativa e per l’attenzione agli studenti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBilancio più che positivo per l’Istituto de’di Sant’Agata de’ Goti che, alla chiusura dei termini per lealle scuole secondarie di secondo grado, registra un cospicuo numero di nuovi accessi, all’altezza delle aspettative. Le iniziative messe in campo, nell’orientamento e nelle giornate di apertura all’utenza, raccolgono feedback significativi, grazie al riscontro e alla fiducia delle famiglie, unitamente all’alta curiosità manifestata dneo-iscritti riguardo alla didattica e alle attività laboratoriali svoltesi. L’alto profilo umano e professionale del corpo docente e la partecipazione attiva e sentita degligià iscritti hanno permesso, grazie al coordinamento e al contributo di tutte le forze messe in campo, di ottenere un risultato ...

Il liceo del Made in Italy stenta, Cosa accade se non ci sono abbastanza iscritti per formare una classe: Dopo la fine delle iscrizioni scolastiche il dibattito si sta concentrando sul neonato liceo del Made in Italy. Gli ultimi dati parlano di 420 studenti che lo hanno scelto su scala nazionale. Ma, ...

Le mostre del weekend, da Picasso a Toulouse-Lautrec: (di Marzia Apice) Da van Gogh a Picasso, passando per Toulouse-Lautrec e De Nittis fino ad arrivare a Bellini e ai preraffaelliti: sarà un weekend particolarmente ricco di grandi nomi dell'arte quello ...

Cristiano De André in concerto a Stupinigi: Cristiano De Andrè è in concerto mercoledì 17 luglio a Stupinigi per Stupinigi Sonic Park. Con De André #DeAndré – Best Of Live Tour Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandr ...