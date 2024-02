Irene Cecchini | “Sogno la cittadinanza russa | l’ho detto a Putin”

'Il mio sogno è avere la cittadinanza russa'. Lo ha detto in un'intervista telefonica con 'Il

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Il mioè avere la”. Lo hain un’intervista telefonica con ‘Il Cittadino’ di Lodi, la studentessa di 23 anni, protagonista ieri del dialogo con il presidente Vladimir. La domanda della studentessa, con la risposta di, ha trovato ampio spazio su tutti i media e i siti russi. La foto diè stata inserita anche nella gallery che il sito del Cremlino ha dedicato al Forum a cui ha partecipato. “anche al presidente, che sono pronta ad aiutarlo per costruire il progetto di ristrutturazione del sistema d’immigrazione per chi vuole restare a vivere in Russia e non ha un ...