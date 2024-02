Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Il raccontoilliberale, dittatoriale è una costruzione dell’Occidente che da anni attacca Mosca per guadagnare sempre più terreno. Non parlo di attacchi militari ma di strategie commerciali, politiche". Così, 22enne originaria di Corno Giovine, nel Lodigiano, e studentessa all'Università moscovita MGIMO – salita alla ribalta dei media dopo laal presidente Vladimirnel corso del Forum di Mosca "Idee forti per tempi nuovi" – ha risposto in una intervista a La Stampa. Parole che non t'aspetti da una 22enne cresciuta nella Bassa Lodigiana, dove la famiglia coltiva lavanda ed è proprietaria di un’azienda di vernici, che ha rapporti commerciali con la. Manon sembra nutrire dubbi e intende difendere ...