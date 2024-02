Investì due ragazzine a Roma | Pietro Genovese rinviato a giudizio per evasione dai domiciliari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il 16 gennaio 2021 a casasuona il citofono: sono i carabinieri. Non ricevendo alcuna risposta, i militari insistono, ma nessuno apre la porta. La casa sembra vuota. Non è un semplice imprevisto, ma un reato. Perché nell’abitazione avrebbe dovuto trovarsi, 24 anni, condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi per la morte di Gaia von Freymann e Camillagnoli, entrambe di 16 anni, investite e uccise dal giovane la sera del 22 dicembre 2019 in Corso Francia a, mentre attraversavano la strada. Il giovane, figlio del famoso regista Paolo, in quel periodo sarebbe infatti dovuto essere agli arresti, disposti a partire dal 26 dicembre 2019. Per quella assenzaè statoa ...