Intervista alla scrittrice Margherita Loy | autrice di ”Delia o un mattino di giugno” edito Barta Edizioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Loy,dio undi. Un romanzo che racconta una storia di ricordi, delicatezza e rinascita: un nuova vita che riparte dagli ossimori e, soprattutto, narra le mille sfumature che ogni donna possiede.Loy, un viaggio artistico e letterario nella bellezza delle emozioni Photo Credits: Beatrice Speranza (c)M.M.: Lei ha scritto libri per bambini, ricordiamo, pubblicati dall’re Gallucci in cui unisce la bellezza dell’arteparola come mezzo per raccontare storie. Nei suoi progetti futuri c’è l’eventualità di dedicarsi, ...

Cosa vuol dire valutare in un percorso di apprendimento? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Elisabetta Nigris , docente di Progettazione ... (orizzontescuola)

Ripreso in Aula Senato esame l'import-export di armamenti: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

INTERVISTA | Raffa (Arsial): “Dobbiamo raccontare in maniera professionale il made in Lazio”: Raffa, dal 2020 ad oggi si sono alternate quattro diverse figure alla guida dell’Arsial. Lei la scorsa estate, quando si è insediato come commissario, che Agenzia ha trovato Ho trovato un’agenzia con ...

Apri il menu di navigazione: Se il primo Joker si ispirava a Taxi Driver e a Re per una notte, il suo sequel sembra aver recuperato un'altra perla della filmografia di Scorsese.