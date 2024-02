Intervento chirurgico per Varela | recupero da quantificare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIgnacio Loressi è operato. La situazione del calciatore uruguaiano era ormai chiara da giorni.in artroscopia al ginocchio destro per il jolly offensivo dei lupi con la rimozione di flap meniscale al menisco laterale e con la rimozione di calcificazioni intrartricolari.era fermo dalle ore successive al match vinto dai lupi a Monopoli per una meniscipatia laterale da sovraccarico. Dopo giorni d’attesa e un trattamento conservativo sviluppato con terapie lo staff medico dell’Avellino ha pianificato l’operazione per. Nei prossimi giorni inizierà la fase di riabilitazione e dovrebbe restare out fino a fine marzo. LA NOTA DELLA SOCIETA’. “Ignacio Loressi è sottoposto in data odierna ad unin artroscopia al ...