Inter superiore? De Paul dice ‘no’ | come sulla Juventus|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 2024-02-21 17:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La strana partita dai due volti di Rodrigo Decontro l’. Il centrocampista argentino parte bene, riuscendo a limitare Henrikh Mkhitaryan nel gioco e facendo innervosire Hakan Calhanoglu con una provocazione.quella in cui cadde lui stesso sempre a San Siro nel settembre del 2019, quando si fece espellere per una reazione su Candreva. DOPPIO ERRORE – Tornando alla gara di ieri in Champions League, l’argentino ex Udinese hacoscienza un paio di palloni persi: il primo al 38?, quando regala palla a Thuram, infortunatosi nello scatto prima di servire in area di rigore Lautaro, che spreca l’occasione. Il copione si ripete al 79? (in collaborazione con il neo-entrato ...