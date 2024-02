(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'attaccante out nella sfida contro l'Atletico Brutte notizie per Inzaghi ed i fantallenatori: durante il match vinto contro l'Atletico Madrid, si è fermato. Contrattura al muscolo adduttore della coscia destra: la prima diagnosi parla chiaro e tiene in ansia i tifosi dell'. A naso non dovrebbe essere nulla di grave, ma ad Appiano Gentile

Inter, infortunio per Thuram: Contrattura al muscolo adduttore della coscia destra: la prima diagnosi parla chiaro e tiene in ansia i tifosi dell'Inter. A naso non dovrebbe essere nulla di grave, ma ad Appiano Gentile non vogliono ...

Inter: l’infortunio per Thuram preoccupa i nerazzurri: Il “primo passo” verso il rientro: questa è la speranza che anima i tifosi dell’Inter dopo l’infortunio di Markus Thuram, l’attaccante francese la cui assenza si fa sentire. Thuram, con un messaggio ...

Ansia Atletico, infortunio per Griezmann: le sensazioni per l’Inter: Ansia però per i Colchoneros, che nei minuti finali della gara hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Antoine Griezmann. Il comunicato ufficiale del club sulle sue condizioni apre il dibattito ...