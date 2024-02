Inter | in Champions League San Siro è un fortino | trend prolungato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Con l’1-0 sull’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale della, l’mostra ancora una volta tutta la sua efficacia in fase difensiva. Soprattutto in Europa, dove prosegue ildelle gare a porta imbattuta in casa.– Fare gol all’a Sanè un’impresa. Farlo inancora di più. L’ultima squadra a esserci riuscita è il Salisburgo. Prima di loro il Benfica, unica nella fase a eliminazione nella scorsa stagione a segnare ai nerazzurri in trasferta (3-3). Agli ottavi non ci riuscì il Porto e, in seguito, non ci riuscì il Milan in semifinale. Non solo. Se prendiamo in esame questa stagione, le tre gare ai gironi giocate in casa hanno visto l’subire una ...