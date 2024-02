“Un rischio in più senza rinnovo? Noi rischiamo quotidianamente, il calcio è fatto anche di cose come questa”. Parola di Beppe Marotta nel pre ... (ilfattoquotidiano)

Inter in ansia per Thuram, fissati gli esami: le ultime: L`Inter aspetta e spera per Marcus Thuram. Nella giornata di domani (giovedì) l`attaccante francese si sottoporrà agli accertamenti strumentali per valutare l`entità.

Gazzetta - Ansia Inter, le condizioni di Marcus Thuram e e quando può tornare: Il comunicato immediato dell'Inter riguardo alle condizioni di Marcus Thuram ha parlato di una possibile contrattura all'adduttore da valutare nei giorni successivi. Tuttavia, dopo qualche ora, si è ...

Inzaghi in ansia per Thuram: anche il ritorno con l’Atletico è a rischio | CM.IT: L’infortunio di Thuram è l’unica nota stonata nella notte di Champions contro l’Atletico Madrid per l’Inter: attesa per gli esami strumentali dell’attaccante francese L’Inter non si ferma e conquista ...