Le condizioni fisiche di Marcus Thuram , attaccante francese dell’ Inter , dopo l’ infortunio contro l’Atletico Madrid Grande attesa in casa Inter ... (calcionews24)

Davide Frattesi ha messo lo zampino anche in Inter-Atletico Madrid . Il centrocampista, entrato benissimo nel corso della ripresa, si è dimostrato ... (inter-news)

Inter, infortunio Thuram: stimati i tempi di recupero per l’Atletico!: Grande attesa in casa Inter per le condizioni fisiche di Marcus Thuram. L’attaccante francese è stato infatti costretto ad abbondare il terreno di gioco dopo il primo tempo della sfida contro ...

Inter-Atletico Madrid, non solo Thuram: infortunio anche per Griezmann, le condizioni: L`andata degli ottavi di finale di Champions League ha lasciato con i cerotti Inter e Atletico Madrid. Se i nerazzurri hanno incassato l`infortunio di Marcus Thuram.

Kanye West "mascherato" a San Siro per la Champions: ecco perché si è coperto il volto: Sugli spalti nella zona vip dello stadio San Siro, ad assistere alla partita Inter-Atletico Madrid valida per l'andata degli ottavi di Champions League, tra le tante personalità importanti, una in ...