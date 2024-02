Inter-Atletico Madrid 1-0 | decide il gol di Arnautovic

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Va all'di Simone Inzaghi la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l', battuto 1-0 grazie alla rete di Marko. Vittoria di misura di evidente rilevanza in ottica qualificazione per i nerazzurri in vista del ritorno del ‘Wanda Metropolitanò del prossimo 13 di marzo. Si comincia con San Siro che omaggia Andreas Brehme, ex terzino dell'dei record deceduto a 63 anni. Poi si gioca e i ritmi sono da subito alti, la prima occasione se la creano gli spagnoli, con Lino che da sinistra calcia a giro non andando lontano dal palo di Sommer. Risponde l', che combina molto con Thuram e Lautaro, così come alla mezz'ora, con la sponda del francese per il tiro alto dell'argentino. Lo stesso Lautaro si renderà ancora ...