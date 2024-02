Inter-Atletico Madrid 1-0 | Barella brilla Due steccano | pagelle ? CdS

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è terminata 1-0, con rete decisiva di Marko Arnautovic. Grande partita di Nicolò, nettamente il migliore in campo. Male invece due compagni. Ledel Corriere dello Sport.? L’vince contro l’1-0 dopo un super secondo tempo, dove ha praticamente schiacciato la squadra di Simeone. Un solo rammarico, aver chiuso il primo atto della doppia sfida soltanto con un solo gol di scarto. Il 13 marzo il ritorno al Wanda Metropolitano. Il Corriere dello Sport ha realizzato ledella partita. Il migliore è Nicolò, che si becca un meritato 7.il centrocampista sardo, nettamente il migliore in campo. ...

Nota tattica , una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Atletico ... (inter-news)

SOMMER 6. Le occasioni per l’Atletico vanno fuori. PAVARD 6,5. Bene in copertura. Avanza di rado. DE VRIJ 7. Sempre presente sulle respinte. ...

Una volta era sempre calciomercato. Ora non più: ... una breve apparizione in gioventù anche all'Inter. Nel gennaio del 2018 il Barça ha preso Coutihno ... O Griezmann, preso dall'Atletico per 120 milioni e poi restituito allo stesso Atletico per 20. E ...

De Paul alla Juventus: l'annuncio dell'argentino al triplice fischio: De Paul alla Juventus. Al termine della gara che ha visto l'Atletico Madrid impegnato a San Siro contro l'Inter, il centrocampista ha parlato di mercato.

Champions League: vince l'Inter, pari tra PSV e Borussia Dortmund: Champions League: i risultati di martedì 20 febbraio Inter - Atletico Madrid 1 - 0. I nerazzurri vincono 1 - 0 nell'andata degli ottavi di Champions. Contrattura alla coscia destra per Thuram, sostituito dopo l'intervallo da Arnautovic che spreca due ...