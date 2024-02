Inquinamento in Pianura Padana | il problema è culturale | così non ne usciremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Poteva evitare, il sindaco Sala, la polemica sull’eventuale esattezza o inesattezza dei dati della società svizzera IQAir rispetto all’della. Poteva evitarla – ammettendo invece che ilè tragico – perché, sebbene la classifica che vedeva Milano l’altro ieri al terzo posto tra le città più inquinate al mondo fosse legata a un unico giorno, dunque effettivamente poco utile, non c’era bisogno di IQAir per sapere che la zona dellasoffre ormai da anni digravissimo e cronico. È una non notizia, come ha scritto il climatologo Luca Mercalli. Lo certificano gli stessi dati Arpa, che pure in questi giorni si è affrettata a smentire la gravità della situazione. Arpa che, ricordiamo, ha come presidente una aperta ...