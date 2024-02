Influenza e febbre altissima | Epifanio muore in ospedale a 13 anni | indagini in corso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il dramma a Aliminusa, in Sicilia. Il giovane era stato portato d'urgenza dai familiari all'dei Bambini di Palermo in preda a una crisi respiratoria. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

