Influencer dava consigli su bimbi ma figli legati e senza cibo | “Malvagi e posseduti | dovevano pentirsi”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La 42enne statunitense Ruby Franke è stata condannata da un tribunale dello Utah alla massima pena per abusi sui minori. La youtuber diceva ai suoiche erano "malvagi e" e"pentirsi". Per l'accusa, ivivevano in un "ambiente simile a un campo di concentramento".

La mamma youtuber diventata famosa negli Usa per le sue lezioni social di “educazione spartana” si è dichiara ta colpevole di aver abusato di due dei ... (ilfattoquotidiano)

Si chiama Cristian ma è conosciuto sui social come 'Ruttovibe' l' Influencer Fermato e identificato dai carabinieri davanti a Montecitorio, a Roma, ... (liberoquotidiano)

Da sola, in compagnia dei suoi due bambini Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha seguito sul divano di casa la quarta serata del Festival di Sanremo, ... (liberoquotidiano)

Chiara Ferragni, perquisizioni della finanza nelle sedi di Oreo, Dolci Preziosi, Trudy e nelle società legate all'influencer: società della influencer. Le acquisizioni di mercoledì 21 febbraio sono una sorta di passaggio tecnico per raccogliere tra l'altro i contratti e le mail in vista di eventuali audizioni per chiarire ...

Influencer condannata per abusi su minori: affamava e picchiava i figli: Nell'agosto del 2023 il figlio dodicenne di Ruby Franke, influencer famosa da quasi un decennio per il suo vlog a tema consigli genitoriali, è ...

Social, Udicon: influencer no, recensioni on line sì, ecco come italiani scelgono acquisti: Tuttavia, preoccupa il dato che emerge tra i giovani: il 42% tra i 18 e i 34 anni si fa ancora condizionare. Questa tendenza solleva diversi interrogativi sulla reale affidabilità degli influencer ...