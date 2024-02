Indossati insieme | regalano un perfetto equilibrio di forme e un’eleganza discreta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una serata elegante in città durante l’inverno? Spesso, in queste occasioni, il freddo mette i bastoni tra le ruote quando si tratta di inventarsi un outfit che sia chic ma allo stesso tempo non ci prometta un bel raffreddore per il giorno dopo. Non è vero infatti che per dare vita a un look sofisticato si debba puntare esclusivamente ad abiti leggeri e poco pratici. Quello formato da maglione cropped e longuette che prendiamo in esame oggi ci dimostra esattamente il contrario. E cioè che due elementi che utilizziamo anche nella vita di tutti giorni al lavoro o per uscire possono essere un fantastico outfit da sera. Per avere il massimo risultato però, bisogna prestare attenzione ad alcuni semplici dettagli che riguardano la scelta di ogni singolo pezzo che compone il look. Dai ...