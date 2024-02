Incidente sulla pista Porsche di Nardò | scontro tra moto e auto | muore collaudatore di 36 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Lecce), 21 febbraio 2024 – TragediadelTechnical Center. Un, Mattia Ottaviano, 36ennedi Tuglie (Lecce), è morto mercoledì mattina sul tracciato del centro prove di proprietà, gestito daEngineering. A quanto è dato di sapere, la vittima era in sella a unache, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una vettura. Il conducente della macchina è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e della polizia locale. Immediatamente sospese le attività all'interno della. Cosa è successo I due collaudatori erano al lavoroper testare una ...