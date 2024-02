Incidente sul lavoro | operaio muore travolto da un muro nel Palermitano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unedile di 50 anni originario di Lascari è morto a Campofelice di Roccella, nel, investito dal crollo deldi un'abitazione in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell'Asp. La ditta per cui l'uomo lavorava stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un'immobile in campagna. L'di 50 anni, è statodai blocchi di tufo che si sono sbriciolati e per lui non c'è stato nulla da fare.