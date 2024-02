Incidente nella pista Porsche di Nardò | morto collaudatore di 36 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tragedia in, dove una seguito di uno scontro tra la sua moto Ducati e un’auto. La vittima è Mattia Ottaviano, 36enne di Tuglie (Lecce) pilota dipendente di una ditta che usufruisce dei servizi delTechnical Center, centro prove gestito daEngineering. Ottaviano si trovava in sella di una moto Ducati Panigale che si è scontrata, per cause ancora da accertare, con unaPanamera. Nell’impatto, avvenuto a metà mattinata, la moto ha preso fuoco, mentre l’uomo alla guida dell’auto è rimasto ferito. Per Ottaviano i soccorsi si sono rivelati vani. La Ducati, sulla quale Ottaviano stava effettuando un test di frenata, avrebbe tamponato lache la precedev. Il motociclista è...